На проект «100 лидеров – Татарстан будущего» ежегодно поступает свыше двухсот заявок

Елена Файзрахманова

К данному моменту на конкурс для молодых предпринимателей уже поступило свыше ста заявок. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель и автор проекта – первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Елена Файзрахманова.

По ее словам, ежегодная динамика остается стабильной – на проект приходит более двухсот полноценных заявок, в которых участники детально описывают свои бизнес-идеи или существующие проекты.

«Я думаю, стоит гнаться не за цифрами, а за качеством. Каждый год я очень радуюсь, что ребята приходят всё более целеустремлённые, они на самом деле горят своими идеями», – поделилась наблюдениями автор проекта.

Особое внимание уделяется тому, что происходит с проектами после окончания конкурса. По оценке Файзрахмановой, стабильно около 40% участников продолжают развивать свои инициативы.

«Это больше зависит от зрелости самих участников. У нас возрастной критерий – от 18 до 35 лет. И чаще всего студенты приходят с еще не сформированными до конца целями. Позднее они их дорабатывают или вовсе меняют. Но это тоже большой плюс, потому что так они понимают, что им лучше развиваться в другом направлении», – пояснила она.

Для поддержки выпускников ведется активная работа по созданию сообщества. Эту инициативу предложила бывшая участница, а ныне преподаватель проекта, чтобы выпускники могли взаимодействовать и усиливать друг друга уже после завершения конкурсной программы.