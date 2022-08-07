На Привокзальной площади в Казани нарисовали самый длинный поезд на асфальте

На Привокзальной площади железнодорожного вокзала «Казань-1» прошла всероссийская акция «Поезд, объединяющий страну, — Самый длинный нарисованный на асфальте поезд». Мероприятие приурочено ко Дню железнодорожника, который отмечается сегодня в стране.

В акции принимали участие юные казанцы. Они нарисовали на асфальте локомотивы и вагоны. В это же время к большому флешмобу присоединились юные жители более 20 российских городов — Калининграда, Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Ижевска, Саратова, Волгограда, Перми, Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Новокузнецка, Северобайкальска, Читы, Хабаровска и Владивостока.

Фото: © Арина Потапова/ИА «Татар-информ»

Казанским художникам помогали члены студотрядов, которые трудятся проводниками в поездах ФПК. Студенты из девяти регионов России представили прохожим вокальные номера.

Участников акции поприветствовал начальник резервных проводников вагонного участка Казани Антон Соколов.

«Этот праздник — один из самых светлых, железные дороги России самые лучшие, длинные, надежные. Хочу всех поздравить с нашим профессиональным днем и пожелать стойкости, мужества!» — сказал он.

Соколов выразил надежду на то, что будущие специалисты будут достигать высоких производственных показателей для дальнейшего повышения качества обслуживания пассажиров, поскольку от хороших профессионалов будет зависеть комфорт людей и благополучие компании.

Фото: © Арина Потапова/ИА «Татар-информ»

Замдиректора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Алия Адиева поблагодарила всех работников железнодорожного транспорта, которые обеспечивают качественный, хороший отдых посетителям, гостям и туристам. Она отметила, что в этом году в республике более 300 студентов связали свою жизнь с профессией железнодорожника. В программе праздника был конкурс на самый лучший рисунок вагона на асфальте, а также насыщенная культурная программа. Ребята из отрядов выступали с песнями, флешмобами для присутствующих. После окончания мероприятия всем детям выдали в подарок мелки и памятные браслеты.

Также поздравить с праздником приехал председатель ветеранов вагонного участка Казани Вячеслав Рябов. Гость подчеркнул, что железнодорожные комплексы имеют особое стратегическое значение для России, поскольку обеспечивают деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз грузов в самые отдаленные участки страны, а также являются самым доступным и удобным транспортом для миллионов граждан.

«Перед вами стоят очень важные и сложные задачи, это связано с безопасностью движения поездов, охраной труда. Мы уверены, что каждый из вас настоящий боец и справится со всеми трудностями в достижении поставленных целей», — сказал он.

Организаторами акции являются АО «Федеральная пассажирская компания» и Татарстанское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».