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Ру Тат
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24 сентября 2021  06:01
Ильгиз Гильманов

На приобретение жилья детям-сиротам в Татарстане направят 247,5 млн рублей

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В Татарстане для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобретут 181 жилое помещение на общую сумму в 247,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. 

Государственный заказчик — Министерство земельных и имущественных отношений РТ. По условиям техзадания, 167 жилых помещений должны находиться в Казани, десять — в Арском районе и четыре — в Дрожжановском. 

В требованиях к приобретаемым жилым помещениям отмечается, что это может быть жилой дом или отдельная квартира при норме предоставления площади от 24 до 36 кв. метров. Они должны отвечать установленным строительным и санитарным нормам и правилам, а также иным требованиям законодательства. 

Дом или квартира не могут находиться в залоге или под арестом. Должны иметься отдельная кухня с раковиной и санитарный узел с сантехникой, окна и двери. Рассматриваются только пригодные к проживанию жилые помещения с чистовой отделкой.  

Срок передачи приобретаемых жилых помещений — по 20 декабря 2021 года включительно. Гарантийный срок, в течение которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание, не должен составлять менее двух лет. 

Срок подачи заявок на участие в аукционе — 1 октября текущего года. Сами торги состоятся 5 октября.

#госзакупки #жилье для детей-сирот
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