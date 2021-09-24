На приобретение жилья детям-сиротам в Татарстане направят 247,5 млн рублей

В Татарстане для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобретут 181 жилое помещение на общую сумму в 247,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Государственный заказчик — Министерство земельных и имущественных отношений РТ. По условиям техзадания, 167 жилых помещений должны находиться в Казани, десять — в Арском районе и четыре — в Дрожжановском.

В требованиях к приобретаемым жилым помещениям отмечается, что это может быть жилой дом или отдельная квартира при норме предоставления площади от 24 до 36 кв. метров. Они должны отвечать установленным строительным и санитарным нормам и правилам, а также иным требованиям законодательства.

Дом или квартира не могут находиться в залоге или под арестом. Должны иметься отдельная кухня с раковиной и санитарный узел с сантехникой, окна и двери. Рассматриваются только пригодные к проживанию жилые помещения с чистовой отделкой.

Срок передачи приобретаемых жилых помещений — по 20 декабря 2021 года включительно. Гарантийный срок, в течение которого обеспечивается ремонт и техническое обслуживание, не должен составлять менее двух лет.

Срок подачи заявок на участие в аукционе — 1 октября текущего года. Сами торги состоятся 5 октября.