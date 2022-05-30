На принудительные работы оправили многодетную мать из РТ за 2 млн долга по алиментам

В Агрызском районе Татарстана вынесен приговор 34-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в неуплате средств на содержание детей, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, женщина должна платить алименты четверых несовершеннолетним детям. Однако с декабря прошлого года по март 2022 она не оказывала материальной помощи детям. Стоит отметить, что ранее ее уже привлекали к административной ответственности за данной правонарушении. Тогда алиментщице назначили 10 суток ареста.

Общий долг по алиментам составил почти 2 млн рублей.

Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

