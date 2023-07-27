На примере ДТП с перевернувшимся авто в Казани автоинспекторы напомнили о важности ПДД

На примере ДТП с перевернувшимся авто в Казани автоинспекторы напомнили, как важно соблюдать правила.

Сегодня утром в Казани 26-летний пьяный водитель автомобиля Nissan врезался в забор, после чего протаранил припаркованные Peugeot и Mitsubishi и наехал на здание дома №28 по улице Глушко. К счастью, никто не погиб, пострадал пассажир.

Однако другому водителю автомобиля Nissan, который месяцем ранее сел пьяным за руль, не удалось избежать последствий. В ДТП погиб пассажир Nissan.

В Госавтоинспекции Казани напомнили о важности соблюдения ПДД. Командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин отметил, что пьяное вождение может привести к ДТП, причем с тяжелыми последствиями. Залог безопасных поездок – строгое соблюдение ПДД, а также выбор безопасного поведения на дороге.