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На примере ДТП с перевернувшимся авто в Казани автоинспекторы напомнили о важности ПДД
На примере ДТП с перевернувшимся авто в Казани автоинспекторы напомнили, как важно соблюдать правила.
Сегодня утром в Казани 26-летний пьяный водитель автомобиля Nissan врезался в забор, после чего протаранил припаркованные Peugeot и Mitsubishi и наехал на здание дома №28 по улице Глушко. К счастью, никто не погиб, пострадал пассажир.
Однако другому водителю автомобиля Nissan, который месяцем ранее сел пьяным за руль, не удалось избежать последствий. В ДТП погиб пассажир Nissan.
В Госавтоинспекции Казани напомнили о важности соблюдения ПДД. Командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин отметил, что пьяное вождение может привести к ДТП, причем с тяжелыми последствиями. Залог безопасных поездок – строгое соблюдение ПДД, а также выбор безопасного поведения на дороге.
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