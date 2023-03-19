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На приграничных территориях Брянской области построят 17 блокпостов
На приграничных территориях Брянской области появятся еще 17 блокпостов. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.
«На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона», – сказал руководитель.
Он рассказал, что сегодня проинспектировал несколько объектов, которые уже были построены. Сотрудники Управления МВД и Росгвардии в ближайшее время заступят на службу.
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