Во время приема граждан в Татарстане один из посетителей сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом сообщила в своем канале в МАКСе уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

По ее словам, мужчина пришел на прием со своим вопросом, но решил воспользоваться случаем и предложить избраннице стать его женой. Он встал перед ней на одно колено и задал главный вопрос.

«Получается, сегодня мы помогали решать не только важные вопросы, но и, возможно, положили начало еще одной счастливой семейной истории», – написала Сабурская.

Сабурская поздравила пару с помолвкой и пожелала им долгой и счастливой совместной жизни.

Фото: https://max.ru/id1655039402_gos