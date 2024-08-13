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На прием в фонд «Защитники Отечества» в Татарстане можно записаться через Госуслуги
С 1 июля жители Татарстана получили возможность записаться на приём в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» через портал Госуслуг. Это нововведение призвано упростить доступ граждан к консультациям и поддержке. Об этом во время подведения итогов действий мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
«Наиболее частые обращения связаны с получением мер поддержки, — отметила Удачина. — Существует множество программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Наша задача — детально разъяснить, на какую помощь может рассчитывать человек в его конкретной ситуации. Мы не ограничиваемся консультированием, а сопровождаем граждан на всех этапах, помогая решать возникающие проблемы».
Вторыми по популярности являются вопросы о денежных выплатах за участие в СВО. Не теряет актуальности и тема получения удостоверения ветерана боевых действий, особенно среди участников частных военных компаний, подчеркнула Удачина.
Кроме того, участники спецоперации обращаются в фонд за медицинской, психологической и юридической поддержкой.
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