На прием и утилизацию снега в двух районах Казани выделят более 10 млн рублей

На прием и утилизацию снега в Вахитовском и Приволжском районах Казани в текущем году предполагается выделить более 10 млн рублей из городского бюджета. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана. Подрядчик должен будет с 15 октября по 31 декабря 2021 года утилизовать до 62 550 тонн снега на стационарных снегоплавильных пунктах методом плавления.

Принимать и плавить снег необходимо будет круглые сутки и бесперебойно. При этом подрядчик будет обязан обеспечить безаварийную эксплуатацию объектов и бесперебойное функционирование конструкций

Максимальная цена контракта — 10 033 020,00 рубля. Прием заявок на участие в тендере начался 7 сентября и завершится 15 сентября. Сам электронный аукцион состоится 16 сентября.