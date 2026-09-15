На презентации нового номера журнала «Казань» пройдет экскурсия по синагоге

В этот четверг, 17 сентября, состоится презентация сентябрьского номера журнала «Казань». О том, что ждет гостей мероприятия и чему посвящен новый выпуск издания, «Татар-информу» рассказала главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Мероприятие пройдет по адресу улица Профсоюзная, дом 15, в казанской синагоге. В 16:00 стартует экскурсия, а уже 16:30 состоится встреча с авторами и обсуждение. Вход свободный.

«Сентябрьский номер посвящен еврейской тематике. Выбор связан с 25-летием Еврейской национально-культурной автономии Республики Татарстан. В первый раз в истории журнала и в истории России целый номер издания посвящен этой теме», – объяснила агентству главный редактор «Казани».

Номер открывается монологом главного раввина Казани и Татарстана Ицхака Горелика. Он рассказывает о своей деятельности на этом посту. Также в издании представлены статьи об истории казанской синагоги и о выдающихся казанских деятелях еврейского происхождения. Здесь также можно найти дневниковые записи и редкие фотографии.

Среди материалов – беседа Альбины Абсалямовой с Ильей Мазо – инженером-механиком, единственным в Казани представителем коэнов – потомков первосвященников.

«Следующий, октябрьский номер журнала будет посвящен архитектурной тематике. Мы говорим о 10-летии межведомственной комиссии по сохранению исторического центра Казани. Авторы номера – выдающиеся архитекторы современности. Они расскажут о градостроительной политике, преобразованиях в центре Казани последних лет и будут рассуждать об их плюсах и минусах», – сообщила Альбина Абсалямова.