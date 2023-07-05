На превращение одной из улиц Казани в центр притяжения туристов выделили 204 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поиском подрядной организации по воплощению в жизнь проекта туристического кода центра Казани занялось ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 204,2 млн рублей. Деньги выделяют из бюджета республики. Работы включают в себя создание архитектурной подсветки зданий на улице Каюма Насыри по проекту, который был создан ООО «ПЦ ГРАД» по заказу МКУ «Префектура «Старый город».

Кроме подсветки зданий, в тендере значатся и другие работы по превращению улицы в место притяжения туристов. Здесь появятся информационные аншлаги с указателями разных достопримечательностей, а также различное мультимедийное оборудование.

фото: zakupki.gov.ru