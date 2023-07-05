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Новости Татарстана и Казани
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На превращение одной из улиц Казани в центр притяжения туристов выделили 204 млн рублей
Поиском подрядной организации по воплощению в жизнь проекта туристического кода центра Казани занялось ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 204,2 млн рублей. Деньги выделяют из бюджета республики. Работы включают в себя создание архитектурной подсветки зданий на улице Каюма Насыри по проекту, который был создан ООО «ПЦ ГРАД» по заказу МКУ «Префектура «Старый город».
Кроме подсветки зданий, в тендере значатся и другие работы по превращению улицы в место притяжения туристов. Здесь появятся информационные аншлаги с указателями разных достопримечательностей, а также различное мультимедийное оборудование.
фото: zakupki.gov.ru
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