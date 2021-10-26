На прессово-рамном заводе «КАМАЗа» после ремонта станет теплее

После завершения остекления витражей в производственном и в административно-бытовом корпусе прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» станет гораздо теплее. Начавшиеся в июле работы ведутся в рамках капитального ремонта, сообщают «Вести КАМАЗа».

За три месяца металлические витражи заменены в женском гардеробе первого этажа и на всех лестничных клетках АБК-107.

Новые витражи установили и на одном из самых холодных участков цеха окраски № 1. Сейчас ведутся работы по остеклению на третьем и четвертом этажах АБК. Их планируется закончить до конца ноября.

В главном корпусе ПРЗ продолжается ремонт санузлов. Руководство завода не обошло вниманием и состояние уличных подземных переходов. На остановке «Центральная проходная» выполнены работы по замене старых навесов на новые из профлиста и поликарбоната, отремонтированы потолок и ступени. В переходе у АБК-107 пол и ступени с площадками выложены брусчаткой, стены обшиты профлистом, старый поликарбонат заменен на новый.



