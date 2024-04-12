На пресс-конференции 16 апреля расскажут об изменениях в премии «Глаголица»

16 апреля, в 13 часов дня, состоится пресс-конференция XI Международной независимой литературной премии «Глаголица» в пресс-центре МИЦ «Известия», во время которой расскажут об изменениях в положении конкурса. На сайте издания будет организована онлайн-трансляция.

В мероприятии примут участие учредитель премии, основатель Благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, заслуженная артистка РФ, художественный руководитель театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева, журналист, член жюри премии Надежда Ажгихина.

Кроме того, будут присутствовать на пресс-конференции и участники «Глаголицы»: студентка Московского политехнического университета, института издательского дела и журналистики Арина Рылова, студентка магистратуры филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Карина Ермолаева, студентка факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, специализация «Филология» Надежда Фильцова.

Напомним, в 2023-м один из самых престижных и авторитетных международных литературных конкурсов среди юных писателей в возрасте от 10 до 17 лет отметил 10-летие. Организатором является БФ из Казани «Счастливые истории». Премия проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, в этом году введена новая номинация на спецприз от Комиссии за произведения о деятельности России в ЮНЕСКО, ее идеалах, достижениях, вкладе в мировую культуру, образование, науку и сохранение культурного наследия.