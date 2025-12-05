На премию «Добрый Татарстан» поступило рекордное число заявок – 517

Республиканская премия в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» проводится в конкурсном формате для выявления, поддержки и поощрения волонтеров за выдающиеся результаты в осуществлении добровольческой деятельности на территории региона. В текущем сезоне на нее поступило 517 заявок изо всех 45 муниципалитетов Татарстана, сообщают организаторы события.

Впервые премия была присуждена в 2021 году. Ей предшествовал Республиканский конкурс в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан», который проходил ежегодно с 2010 года (до 2016-го носил название «Доброволец года», до 2019-го – «Доброволец Татарстана»). В 2021 году на премию поступило 270 заявок, в 2022-м – 289, в 2023-м – 302, а в 2024-м – 373 заявки.

Премия подразумевает оценку и поощрение именно деятельности добровольцев, а не их социальных проектов. Такой подход сформировался исторически благодаря запросу местного волонтерского сообщества.

Принять участие в премии может любой волонтер начиная от восьмилетнего возраста, добровольческая организация или представитель бизнеса по трем направлениям: направление «Волонтеры», направление «Команды» и направление «Бизнес». Отдельно присуждается Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан».

Нововведением прошлого года стало проведение очных этапов премии на тематических площадках. Эта концепция сохранилась и в 2025 году. Это Центр семьи «Казан», «Ак Барс Арена», государственная клиническая больница №7 имени М. Н. Садыкова, лагерь «Добрый», пожарно-спасательная часть №48 по тушению крупных пожаров и другие.

Кроме этого, появились специальная номинация «Героический поступок года» и номинация «Волонтер года в сфере инклюзии» (по направлению «Волонтеры»).

Традиционным стал и «Марафон добрых дел»: в этот раз участники за неделю совершили 319 добрых поступков.

Очные этапы прошли с 27 октября по 14 ноября. Победители и лауреаты премии определены по итогам конкурса, экспертами которого стали лидеры добровольческих и общественных объединений, представители профильных министерств и ведомств РТ.

За многолетнюю историю своего существования премия стала ожидаемым и статусным событием для жителей региона, в особенности – для добровольцев.

«Добровольчество в Татарстане имеет большую историю и традиции, заложенные еще со времен проведения Всемирной летней универсиады 2013 года. С тех пор волонтерское движение постоянно развивалось и стало своеобразным кадровым резервом республики, охватывая добрыми делами все больше новых сфер. В этом юбилейном году волонтерские заявки поступили со всех районов Татарстана. Успешно прошел «Марафон добрых дел». Со следующего года премия обретет новый статус и формат благодаря Раису РТ Рустаму Минниханову: им принято решение об учреждении почетного знака «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан», а также премии Раиса республики «Добрый Татарстан», – заметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В этот особенный, юбилейный, пятый сезон премии особенно радостно и гордо наблюдать за ростом компетенций наших волонтеров, увеличением числа проектов, которые они реализуют или являются частью. Ведь 517 заявок – это не просто цифра, это люди, семьи, целые команды и предприятия, которые ежедневно делают добрые дела и сделали это своим образом жизни. Мы искренне благодарим каждого, кто принял участие, приглашаем вместе выдохнуть в конце насыщенного года и стать частью большого традиционного Республиканского форума гражданского участия, в рамках которого и пройдет торжественное награждение победителей и лауреатов премии! До встречи 10 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева!» – заявил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

Воспитание социально ответственной личности - одна из целей национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.