На премьере спектакля «Васса» в Качаловском театре побывал Фарид Мухаметшин

Сегодня Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова представил вниманию публики премьерный показ спектакля «Васса» по пьесе Максима Горького. Среди зрителей были Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин с супругой Луизой Мухаметшиной, а также министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Пресс-служба республиканского парламента отмечает, что новый спектакль, поставленный народным артистом России и Татарстана Александром Славутским, — это история о людях, которые не способны услышать и понять друг друга, об одиночестве, о жажде счастья и невозможности обрести его.

Постановка посвящена жизни богатой судовладелицы Вассы Железновой. Она руководствуется преимущественно интересами своего дела, чтобы иметь возможность обеспечить благополучие семьи. Однако в результате ее дети оказываются обделены вниманием и материнским теплом. Впрочем, ни один герой не может конкурировать с ней в выдержке и силе характера. Неожиданный финал способен удивить зрителя.

В работе задействованы народные артисты России и Татарстана Светлана Романова и Геннадий Прытков, заслуженный артист России и народный артист Татарстана Михаил Галицкий, заслуженные артисты Татарстана Эльза Фардеева, Ирина Вандышева, Надежда Ешкилева, Алексей Захаров и другие актеры.

«Показ премьерного спектакля прошел с большим успехом. По окончании в благодарность за постановку на сцену вынесли корзины с цветами от имени Председателя Госсовета», — замечает пресс-служба парламента.

Ранее Александр Славутский рассказывал о готовящейся постановке в интервью журналу «Казань»: «Что бы я ни делал, какой бы спектакль ни ставил, я ставлю про самого себя. Спектакль называется просто „Васса“, и дальше на афише написано: „История одной семьи“. Меня это интересует в первую очередь. Не революционные свершения, а история жизни человека, потому что Васса — это я».

Фото: пресс-служба Качаловского театра.