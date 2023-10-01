На премьере спектакля в Мензелинском драмтеатре на сцену выехала настоящая машина

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Вот так случились» («Шулай булды шул») по пьесе Туфана Миннуллина. Изюминкой постановки стал специальный реквизит — настоящий автомобиль «Ока», который во время показа выехал на сцену, рассказали «Татар-информу» в театре.

В 2003 году этот же спектакль поставили на сцене Камаловского театра, та постановка пользовалась популярностью в Татарстане и Башкортостане. Сейчас же театр Камала взялся за пьесу «Ситса туй», которую Ильгиз Зайниев написал специально для Мензелинского театра. Таким образом, две труппы решили позаимствовать друг у друга кассовые спектакли.

В спектакле «Вот так случились» рассказывается история Алмаза и Гульшат, которые поженились, не разобравшись в чувствах, но затем поняли, что не могут друг без друга. А автомобиль нужен был парню, чтобы подарить его девушке. Так он хотел завоевать сердце возлюбленной.

Спектакль зрители приняли восторженно, тем более что несколько лет камаловская версия пьесы вызывала интерес у публики.

Премьеру посмотрела и депутат Государственного Совета РТ, куратор федерального партийного проекта «Культура малой родины» Людмила Рыбакова. Она отметила, что увидела премьеры всех 13 театров, которые стали участниками проекта, и радуется тому, что каждая из них — шедевр своего времени.

«В последнее время Мензелинский театр отличается тем, что ставит спектакли, где во главе угла стоят семейные ценности. Ваши опытные актеры великолепны, у вас столько молодежи, желаю вам только успехов», — сказала Рыбакова.

Кроме того, депутат Госсовета РТ вручила награды артистам. Так, актеру Мензелинского театра Руслану Ахметзянову указом Раиса РТ Рустама Минниханова присвоено звание заслуженного артиста Республики Татарстан. А машина «Ока» продолжит свое путешествие по городам: кроме Мензелинска спектакль «Шулай булды шул» покажут зрителями Уфы и Казани.