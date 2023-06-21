На премьере спектакля «Без ветрил» в Тинчуринском театре зрители будут сидеть на сцене

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина представит интерактивный спектакль «Без ветрил», одной из особенностей которого станет рассадка зрителей. Они будут смотреть представление не только из зрительного зала, но и находясь вместе с актерами на сцене. Премьера интерактивного спектакля по произведению классика татарской литературы Карима Тинчурина назначена на 27 июня.

«Зритель будет находиться максимально близко к актерам, тут уже нельзя переигрывать. В произведении речь идет о татарском народе. В наш театр ходят также преимущественно татары, поэтому придумали такой формат», — пояснил режиссер Туфан Имамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Туфан Имамутдинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам режиссера, в ходе представления актеры будут взаимодействовать с публикой. В качестве примера он привел сцену сбора денег. Площадка, где будут находиться зрители вместе с актерами, будет напоминать вокзал, заметил Имамутдинов.

Директор театра Фанис Мусагитов призвал зрителей внимательнее отнестись к своему облику, поскольку они окажутся на виду. «Когда зритель сидит в зале, реквизит может быть и не таким точным, а здесь всё должно быть по-настоящему. Например, шинель должна быть сшита из материалов того времени. Все эти нюансы учтены, потому что зритель сидит на расстоянии вытянутой руки», — подчеркнул спикер.

Фанис Мусагитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам директора театра, на сцену будут приглашать примерно по 60 человек. Отдельные кресла для каждого зрителя не предусмотрены: для них поставят сиденья в виде скамеек, люди смогут сесть плотнее друг к другу или более свободно.

Заслуженный артист Татарстана Ирек Хафизов исполнит в спектакле роль Нуретдина. «Это одно из бессмертных произведений Карима Тинчурина. Спектакль уже был в репертуаре нашего театра, теперь мы к нему вернулись. В нем отражена и нынешняя ситуация в обществе. Нуретдина ранее играл наш легендарный артист Халиль абый Махмутов. Зритель увидит важную веху в истории татарского народа», — рассказал артист.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Образ Батырхана в спектакле создал Артем Пискунов. «„Без ветрил” можно ставить в разных жанрах. Для режиссеров и актеров это бескрайнее поле возможностей. В спектакле нет ролей второго плана. Каждый образ воплощает в себе один из слоев общества», — сказал он.

Премьерные показы спектакля «Җилкәнсезләр» («Без ветрил») запланированы на 13.00 и 18.30 27 июня. Возрастное ограничение — 12+.

Пьеса «Без ветрил» была написана Каримом Тинчуриным в 1925 году. Первую постановку автор осуществил сам. В 2016–2018 годах спектакль шел на сцене ТГАТ имени Галиасгара Камала.