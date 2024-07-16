На предстоящих выборах в РТ сотрудники «Службы-112» помогут избирателям с ОВЗ

Специалисты «Службы – 112» помогут абонентам с нарушениями слуха и речи принять решение на предстоящих выборах депутатов Госсовета РТ седьмого созыва, которые состоятся 8 сентября. Об этом на онлайн-форуме «Мой голос. Старт выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан: ожидания, инклюзивность» сообщила директор Службы Ольга Лозовая.

Руководитель республиканской «Службы-112» рассказала о работе специалистов, владеющих русским жестовым языком. Они могут выступать посредниками между абонентами, включая людей с нарушениями слуха и речи, и диспетчерами экстренных служб, а также членами избирательных комиссий.

Номер для видеосвязи через сурдопереводчика «Службы – 112» уже передан в региональное отделение Всероссийского общества глухих, отметила Ольга Лозовая.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва состоятся 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00. В 38 районах республики пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Из 100 депутатов Государственного Совета Республики Татарстан 50 избираются по партийным спискам, 50 – по одномандатным избирательным округам.