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На предстоящих выборах в РТ сотрудники «Службы-112» помогут избирателям с ОВЗ
Специалисты «Службы – 112» помогут абонентам с нарушениями слуха и речи принять решение на предстоящих выборах депутатов Госсовета РТ седьмого созыва, которые состоятся 8 сентября. Об этом на онлайн-форуме «Мой голос. Старт выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан: ожидания, инклюзивность» сообщила директор Службы Ольга Лозовая.
Руководитель республиканской «Службы-112» рассказала о работе специалистов, владеющих русским жестовым языком. Они могут выступать посредниками между абонентами, включая людей с нарушениями слуха и речи, и диспетчерами экстренных служб, а также членами избирательных комиссий.
Номер для видеосвязи через сурдопереводчика «Службы – 112» уже передан в региональное отделение Всероссийского общества глухих, отметила Ольга Лозовая.
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