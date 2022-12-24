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Ру Тат
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Общество
24 декабря 2022  13:56
Эльза Кузнецова

На предприятиях Татарстана сотрудникам начали выдавать витамины

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В Менделеевске дополнительные меры профилактики внедрили на заводе «Аммоний». Такая инициатива связана с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Татарстане, пояснили «Татар-информу» в администрации Менделеевского района. 

Идея появилась у службы охраны труда, руководство завода ее поддержало. На предприятии заказали и получили почти 1,5 тыс. комплектов витаминов. Первые партии уже отправились в цех внутриплощадочного водоснабжения и цех по производству аммиака и метанола.

В наборе только те витамины, которые редко вызывают аллергию и укрепляют иммунитет.

«Это наш первый опыт. Решили пойти по самому простому пути — всем знакомый с детства „Ревит“ и травяные чаи. Редко у кого на это есть противопоказания, поэтому и сделали такой выбор. Надеемся, что данные меры профилактики будут эффективны, и тогда мы постараемся сделать единоразовую акцию доброй традицией», — рассказала руководитель службы охраны труда Анна Никифоркина. 

Стоит отметить, что подобная мера профилактики не является обязательной и не прописана в требованиях, это инициатива службы охраны труда и руководства завода.

Видео: администрация завода.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом
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