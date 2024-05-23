Ряд предприятий Нижнекамского района проводят мероприятия для безопасности сотрудников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации на территории нескольких производственных предприятий Нижнекамского района проводятся мероприятия направленные на обеспечение безопасности сотрудников, сообщили в администрации района.

«В республике отработана схема действий при возникновении внештатных ситуаций. Главной задачей в таких случаях является обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. В этой связи на объектах решением их руководства проводится эвакуация. Все действия уже неоднократно отработаны», – сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

В районе созданы все условия для обеспечения защиты и безопасности населения, добавили в администрации.