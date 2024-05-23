Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ряд предприятий Нижнекамского района проводят мероприятия для безопасности сотрудников
В связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации на территории нескольких производственных предприятий Нижнекамского района проводятся мероприятия направленные на обеспечение безопасности сотрудников, сообщили в администрации района.
«В республике отработана схема действий при возникновении внештатных ситуаций. Главной задачей в таких случаях является обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. В этой связи на объектах решением их руководства проводится эвакуация. Все действия уже неоднократно отработаны», – сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
В районе созданы все условия для обеспечения защиты и безопасности населения, добавили в администрации.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников