На предприятиях Челнов работают более 20 тысяч мигрантов

Более 20 тысяч мигрантов работают сегодня на предприятиях Набережных Челнов. Об этом на 43-м заседании Городского Совета доложил замруководителя исполкома Винер Харисов.

Мэр Наиль Магдеев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что без мигрантов экономика города, по сути, не справится. Он привел в пример хлебокомбинат «Челны-хлеб», который невозможно представить без рабочих из других стран.

«Рафаэль Сулейманович (Юнусов, владелец хлебокомбината – прим. Т-и) мне говорит: "Сегодня без мигрантов я не могу работать". А как без них сможет работать наш родной КамАЗ или строительная отрасль?» — отметил Магдеев.

Он добавил, что если у кого-то есть другие варианты решения вопроса нехватки рабочей силы, пусть их предложат, но подчеркнул, что пока таких рецептов нет.

Мэр также указал на мировой опыт, где крупные экономики, такие как Европа, Сингапур и Китай, активно используют труд мигрантов в разных отраслях.

«Для нашего города, ведущего промышленного центра России, это тема актуальна», — отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что важно не только ограничивать доступ мигрантов, но и выработать четкие требования и правила, которые будут выгодны как для города, так и для самих мигрантов.

«Поэтому нам нужно вместе с вами выработать определенные требования и правила, а не только запретить и не пускать. Запретить можно только торговлю алкоголем, и это будет правильно», – заключил он.