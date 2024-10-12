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На предприятиях Апастовского района прогнозируется рост зарплат на 8,3%
По итогам 2024 года в Апастовском районе прогнозируется рост заработных плат на предприятиях. Он ожидается на уровне 8,3% к предыдущему периоду, заявил глава Апастовского района Айрат Зиганшин на совещании в Доме Правительства РТ.
Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
По словам главы муниципалитета, рост зарплат наряду с финансовыми результатами предприятий является устойчивым фактором развития района.
Также Зиганшин сообщил об уровне безработицы в районе. В настоящее время в поиске находятся 20 человек, или 0,2% от общего количества трудоспособного населения. Потребность работодателей составляет 191 рабочее место. Наибольший дефицит работников отмечается в отрасли сельского хозяйства.
Глава Апастовского района отметил, что среднемесячная зарплата работников АПК за восемь месяцев 2024 года составила 33 443 рубля — это на 16% выше, чем годом ранее.
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