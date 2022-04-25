На предприятии в Тобольске погиб рабочий из Нижнекамска

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели на производстве 33-летнего рабочего из Нижнекамска. Об этом «Татар-информу» рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тюменской области Людмила Галстян.

Трагедия произошла накануне на одном из промышленных предприятий в Тобольске. По версии следствия, во время ремонта на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз произошло возгорание фильтра компрессора этилена. В результате происшествия погиб 33-летний рабочий. 37-летнего мужчину с ожогами и травмами доставили в больницу. Известно, что оба рабочих из Нижнекамска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

