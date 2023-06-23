На предпринимателя из Зеленодольска завели дело за установку батутов с нарушениями

Гостехнадзор совместно с прокуратурой Зеленодольска проверили соблюдение требований безопасности при установке и эксплуатации аттракционов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, предприниматель установил в городе 5 надувных батутов, но объекты на учет в Гостехнадзоре не поставил, не было документации и также были обнаружены технические нарушения при установке аттракционов.

От предпринимателя потребовали, чтобы он устранил нарушения. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело о нарушении требований технических регламентов.