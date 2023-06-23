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На предпринимателя из Зеленодольска завели дело за установку батутов с нарушениями
Гостехнадзор совместно с прокуратурой Зеленодольска проверили соблюдение требований безопасности при установке и эксплуатации аттракционов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, предприниматель установил в городе 5 надувных батутов, но объекты на учет в Гостехнадзоре не поставил, не было документации и также были обнаружены технические нарушения при установке аттракционов.
От предпринимателя потребовали, чтобы он устранил нарушения. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело о нарушении требований технических регламентов.
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