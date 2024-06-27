На праздновании Дня молодежи казанцы смогут узнать свой ВИЧ-статус

29 июня в рамках празднования Дня молодежи в Казани пройдет важная социальная акция – бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Мероприятие состоится в экстрим-парке «УРАМ», где с 12:00 до 20:00 будет работать специальный тест-мобиль.

Акция является частью проекта «Тест для победы», реализуемого на средства гранта Татарстана для развития гражданского общества. Организаторы сотрудничают с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ.

Помимо тестирования, все желающие смогут получить консультацию социального работника по вопросам ВИЧ-инфекции и ее профилактики.

День молодежи в Казани обещает быть насыщенным событиями. Для горожан подготовлена разнообразная программа, включающая мастер-классы, соревнования, образовательные и тематические площадки. Кульминацией праздника станет концерт, хедлайнером которого выступит известная певица Ольга Серябкина.