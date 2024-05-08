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Экономика 8 мая 2024 12:00

На празднование Дня России Казань выделит 8,5 млн рублей

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На празднование Дня России Казань выделит 8,5 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань выделит 8,5 млн рублей на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России 12 июня. Информация опубликована в материалах тендера, появившегося на портале госзакупок.

Судя по описанию объекта закупки, основной площадкой празднования Дня России в столице Татарстана станет открытая площадка у Центра семьи «Казан». На концерте выступит звезда отечественной эстрады, для которой оплатят два билета по маршруту Москва — Казань в бизнес-классе. Исполнителя или исполнительницу поселят в пятизвездочной гостинице в центре города.

По случаю Дня России также организуют праздничный салют в акватории реки возле Кремлевской дамбы, который должен длиться не менее двух минут.

Контракт выиграла компания ООО «Ивент-Сервис». Ранее был опубликован тендер на 9,5 млн рублей на организацию Дня России в Казани, но, видимо, компания нашла способ сэкономить 1 млн рублей.

В прошлом году на организацию и проведение Дня России в Казани потратили в полтора раза меньше 5,6 млн рублей. Тогда казанцев и гостей города поздравили известный по блогу «Хижина музыканта» артист Arslan, рэпер Natan, заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова и исполнительница знаменитого хита 2000-х годов «Мой мармеладный» Катя Лель.

#День России #праздничный концерт #праздничный салют
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