На празднование Дня России Казань выделит 8,5 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань выделит 8,5 млн рублей на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России 12 июня. Информация опубликована в материалах тендера, появившегося на портале госзакупок.

Судя по описанию объекта закупки, основной площадкой празднования Дня России в столице Татарстана станет открытая площадка у Центра семьи «Казан». На концерте выступит звезда отечественной эстрады, для которой оплатят два билета по маршруту Москва — Казань в бизнес-классе. Исполнителя или исполнительницу поселят в пятизвездочной гостинице в центре города.

По случаю Дня России также организуют праздничный салют в акватории реки возле Кремлевской дамбы, который должен длиться не менее двух минут.

Контракт выиграла компания ООО «Ивент-Сервис». Ранее был опубликован тендер на 9,5 млн рублей на организацию Дня России в Казани, но, видимо, компания нашла способ сэкономить 1 млн рублей.