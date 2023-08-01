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На празднование Дня города Бугульмы потратят 8 млн рублей
На организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Бугульмы, в этом году направят 8 млн рублей. Основной площадкой праздника станет центральная площадь Ленина и малая площадка по ул.Октябрьской, примыкающая к площади, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Исполнителю нужно будет разработать оригинальный сценарный план, включающий информацию о ведущем, исполнителях, коллективах и других участниках, а также информацию о номерах артистов и творческих коллективов. При этом он должен предусмотреть целостность и оригинальность сценического хода, концертной программы и другие аспекты. Предполагается также, что на празднике будут использовать последние достижения постановочной техники и технологий.
Также на исполнителя возложат обеспечение выступлений артистов и исполнителей различных жанров, солистов, профессиональных творческих коллективов и другие функции.
Планируется, что праздник, который по требованию будет длиться не менее пяти часов, завершится фейерверком. Запускать его исполнителю предстоит синхронно с музыкальной композицией салюта, не забывая при этом про требования безопасности.
Напомним, День города Бугульма отмечает 30 августа. Какие в этом году звезды приедут на праздник, пока не сообщалось.
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