news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 марта 2026 16:56

На празднование Дней родного и русского языков и Дня России в Казани направят 22 млн руб.

Читайте нас в
Телеграм

Министерство культуры Татарстана объявило тендер на организацию ряда культурных мероприятий в Казани. На их проведение планируется направить более 22 млн рублей.

В программу вошли три крупных события: празднование Дня родного языка и 140-летия Габдуллы Тукая, 26 апреля, торжества ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина, 6 июня, а также мероприятия, посвященные Дню России, 12 июня.

К проведению праздников планируется привлечь ведущие творческие коллективы республики, включая камерные хоры, оркестры и ансамбли песни и танца. В концертной программе выступят заслуженные артисты Татарстана, народные и детские коллективы.

Все мероприятия пройдут на центральных площадках Казани.

#День родного языка #день русского языка #День России #минкульт татарстана #госзакупки #Год единства народов России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

17 марта 2026
Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

17 марта 2026
Новости партнеров