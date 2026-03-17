На празднование Дней родного и русского языков и Дня России в Казани направят 22 млн руб.

Министерство культуры Татарстана объявило тендер на организацию ряда культурных мероприятий в Казани. На их проведение планируется направить более 22 млн рублей.

В программу вошли три крупных события: празднование Дня родного языка и 140-летия Габдуллы Тукая, 26 апреля, торжества ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина, 6 июня, а также мероприятия, посвященные Дню России, 12 июня.

К проведению праздников планируется привлечь ведущие творческие коллективы республики, включая камерные хоры, оркестры и ансамбли песни и танца. В концертной программе выступят заслуженные артисты Татарстана, народные и детские коллективы.

Все мероприятия пройдут на центральных площадках Казани.