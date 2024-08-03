На авиапразднике в Казани открыли пункт отбора на контрактную службу

На празднике «Я выбираю небо!» в Казани открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту. В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе, подать заявление и пройти первичный отбор.

«Традиционно на празднике „Я выбираю небо!“ мы открываем пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь любой желающий может узнать, что такое служба по контракту, пройти первичные мероприятия отбора, узнать о социальных гарантиях, заполнить заявление и подать необходимые документы. Люди подходят, интересуются, кто-то уже написал заявление», — рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Также рядом с палаткой представлено снаряжение военнослужащих. Любой желающий может попробовать себя в сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Напротив расположена выставка военной техники — танков, бронемашин. Кроме того, работает музей Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища, где можно попробовать управлять дронами и увидеть выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны и трофеев из зоны специальной военной операции.

Напомним, вчера вступил в силу указ Президента РФ Владимира Путина об увеличении выплаты заключающим контракт. В Татарстане же принято решение сохранить повышенные выплаты от региона до 20 августа. Суммарно в республике контрактники из Татарстана будут получать до 1,7 млн рублей.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.