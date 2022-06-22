На празднике «Валда Шинясь» в Тетюшском районе планируют возродить старинный обряд

25 июня на республиканском празднике мордовской культуры «Валда Шинясь» в селе Кильдюшево Тетюшского района планируют возродить уникальный обряд. Об этом «Татар-информу» рассказала организатор события Марина Кудошова.

В переводе на русский язык «Валда шинясь» означает «светлый день» и ассоциируется именно с ярким, светлым солнцем, изобилием и плодородием. Жители села Кильдюшево, в котором проживают мордва-мокша, рассказывают, что в прошлом люди каждое свое утро начинали с поклона солнцу, а в день летнего солнцестояния выходили для этого в центр села и проводили специальные, посвященные солнцу обряды.

В этом году праздник начнется с обряда «Шити сюконяма» («Поклонение солнцу»). По традиции в нем принимают участие бабушки и дети.

«На рассвете бабушка встает, умывается, зажигает свечу перед иконами, молится и собирает корзину. В корзину она кладет нехитрую снедь — хлеб, блины, яйца, пирог и выходит на перекресток. На перекрестке собираются ее подруги — такие же бабушки, все вместе они идут на родник под названием Кереметь — это святой источник, место моления мордвы», — рассказала Марина Кудошова.

По словам собеседницы агентства, моления здесь проводились на протяжении нескольких веков, с тех пор как в 1648 году образовалось село Кильдюшево. Уже тогда родник был широко известен. Но в прошлом веке обряд перестали проводить.

По традиции бабушки набирают воду и поднимаются на пригорок, на котором происходит моление — «озкс» Верховному Богу Шкаю и Богу Солнца Ши-Пазу. Обычно в обряде принимают участие пять бабушек. Параллельно в это же время на костре готовится обрядовое блюдо — «Ал ям». В этот момент к празднику присоединяются дети, и если задается жаркий день, обливаются водой. После молитв и приготовления блюда начинается совместная трапеза.

«Этот обряд на празднике „Валда Шинясь“ будет проведен впервые», — подчеркнула Марина Кудошова.

Также для гостей будут представлены уникальные площадки: забавы от лесной хозяйки «Вир Авы» у дерева желаний, гадания и чудеса от владычицы воды «Ведь Авы», мордовские народные игры, традиционная кухня и напитки, игры и конкурсы для детей.

Гости праздника смогут погрузиться в традиционный уклад крестьянской жизни, порыбачить, угоститься свежеприготовленной ухой и различными блюдами мордовской национальной кухни, испытать свои силы в поднятии бревна и толкании на дальность, познакомиться с традиционными местными ремеслами сельских жителей.

Артисты представят театрализованный пролог «Шинь часттнень коряс эрямс маштома» («Искусство жить по солнечным часам»), повествующий об истории мордовского народа, его традициях и обычаях. Зрители смогут увидеть все разнообразие мордовского народного костюма, а также познакомиться с мордовскими мифологическими персонажами и эпическими героями.

Продолжится праздник выступлением самодеятельных творческих коллективов из районов Республики Татарстан и приглашенных коллективов из соседних регионов. Завершится праздник выступлением театра песни «Росичи» из Саранска.

Праздник «Валда шинясь» объединяет в себе два основных субэтноса мордовского народа — эрзя и мошку, а также уникальную этнографическую группу мокшан — каратаев, проживающих в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан. Примечательно то, что каратаи говорят на каратайском говоре мишарского диалекта татарского языка, но при этом сохраняют свое мокшанское этническое самосознание. «Валда Шинясь» по праву можно считать главным объединяющим событием мордовского народа, проживающего в Татарстане и за его пределами.