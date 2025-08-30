news_header_top
СВО 30 августа 2025 15:24

На празднике в честь Дня РТ открылся мобильный пункт отбора на военную службу

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в честь Дня Республики в Казани развернулась масштабная патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!». В рамках акции, среди прочего, открылся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

«Сегодня мы уже традиционно выставляемся на празднике в честь Дня Республики. У нас представлены мобильный пункт отбора и примерный комплект экипировки военнослужащего. Также здесь можно разобрать и собрать автомат Калашникова. Кроме того, сегодня с нами работают представители Африканского корпуса и представители 12-го главного управления Министерства обороны. Единовременные выплаты у нас сейчас составляют 3 миллиона 100 тысяч рублей. Это 2 миллиона 700 тысяч рублей от Республики Татарстан и 400 тысяч также неизменно от Министерства обороны при заключении контракта», — рассказал офицер пункта отбора капитан Егор Горячев.

