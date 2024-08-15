На празднике «Рожай, Казань!» в парке Горького ожидают 2,5 тыс. гостей

В Год семьи традиционный семейный праздник «Рожай, Казань!», который организует Социальный фонд России по Татарстану, состоится 17 августа в парке Горького. Гостей ожидают разные активности на свежем воздухе и выступление вокально-инструментальной группы «Трио-Тон», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального Соцфонда.

«Это некоммерческий социальный проект. Семейный праздник мы проводим с 2016 года для популяризации мер социальной поддержки семей с детьми, которых всего около 20. Ожидается, что его посетят 2,5 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе организации.

По словам управляющего Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуарда Вафина, гости праздника получат массу полезной информации от детских врачей и психологов, а также от специалистов СФР по Татарстану — по вопросам материнского капитала и другим социальным выплатам семьям с детьми.

«В программе праздника — увлекательные мастер-классы, биоэнергетические упражнения, художественная роспись по дереву и пряникам, фотографирование с яркими и любимыми персонажами мультфильмов, веселые аниматоры и развлечения для любителей аэрохоккея, кикера и настольного футбола, выступление зажигательной вокально-инструментальной группы „Трио-Тон“», — перечислил Вафин.

Кульминацией праздника станет массовая съемка видеоклипа, в котором смогут принять участие все желающие. Мероприятие стартует в 12 часов дня.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 9 января, Правительство страны утвердило план мероприятий.