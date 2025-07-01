На «Празднике родословной» эксперты поделятся советами по изучению истории семьи

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Консультации специалистов по составлению генеалогического древа можно будет получить на «Празднике родословной», который пройдет 5 июля в казанском парке «Елмай». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила директор фестиваля Диана Салахова.

Лекции экспертов-генеалогов запланированы на 14.00 часов.

«Такие мастера, как Назип Наккаш, Рамиль Габдрахимов, Светлана Агапова, Диляра Гафиятуллина расскажут, как сделать первые шаги по составлению родословной. Любой желающий сможет поговорить с экспертами и попросить совета», – рассказала Салахова.

По ее словам, фестиваль важен и тем, что вдохновляет людей к составлению своих родословных:

«Для нас большая радость, когда люди приезжают и показывают свои родословные, и говорят, что именно фестиваль дал им толчок начать это дело», – поделилась она.

Праздник продлится с 11.00 до 21.00. На фестивале будут работать различные площадки: детский Сабантуй, спортивная площадка, в зоне «Дәү әнидә кунакта» (“В гостях у бабушки”) подарок будет вручен каждому ребенку, принесшему свой рисунок. Будут представлены изделия народных промыслов.

«В точке халяль-маркет можно будет купить халяльную еду, ювелирные изделия с национальным орнаментом, изделия из кожи», – рассказала Салахова.

Гульнар Гарифуллина