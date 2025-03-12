news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 марта 2025 16:12

На празднике Пурим соберут пожертвования на строительство синагоги в Челнах

Читайте нас в
Телеграм

На еврейском благотворительном празднике Пурим, который впервые станет межнациональным, соберут пожертвования, на которые достроят синагогу в Челнах. Об этом заявили представители Российского еврейского конгресса (РЕК) в Москве. Напомним, что в преддверии праздника в столице России во вторник прошел Благотворительный вечер РЕК, на котором был и мэр Автограда Наиль Магдеев.

«В этот раз самый веселый еврейский праздник будет, по традиции, благотворительным и впервые – межнациональным. На нем пройдет сбор благотворительных пожертвований для завершения строительства синагоги в Набережных Челнах», – отметили в РЕК на кануне мероприятия, чей ответ приводит РИА Новости.

В конгрессе добавили, что строительство синагоги в Автограде станет этапным событием в развитии еврейской жизни города и Татарстана. Стройку поддерживают и городские власти, и сами челнинцы.

Открыть синагогу планируют уже в 2025 году в преддверии юбилея Автограда. Напомним, что в 2026 году Челнам исполнится 400 лет.

Как подчеркнул и. о президента РЕК Михаил Бройтман, в Пурим все евреи должны радоваться, несмотря ни на что.

По его словам, средства нужны на свитки для синагоги, которые пишут долго вручную, стоимость одного свитка 5-7 млн рублей.

Открыть первую синагогу хотят летом 2025 года.

«Синагога почти готова, я с нетерпением жду, чтобы она быстрее открыла свои двери для прихожан», – сказал раввин еврейской общины Челнов Хаим Довид Паер.

Пурим в 2025 году отметят с вечера 13 марта до вечера 14 марта. Праздник приурочен к историческому событию. В IV веке до н. э. евреи, которые жили в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман – второй человек в империи – подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса I) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая вовремя переубедила мужа.

#синагога #Строительство #челны #сбор средств
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

11 марта 2025
Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

11 марта 2025