На празднике Пурим соберут пожертвования на строительство синагоги в Челнах

На еврейском благотворительном празднике Пурим, который впервые станет межнациональным, соберут пожертвования, на которые достроят синагогу в Челнах. Об этом заявили представители Российского еврейского конгресса (РЕК) в Москве. Напомним, что в преддверии праздника в столице России во вторник прошел Благотворительный вечер РЕК, на котором был и мэр Автограда Наиль Магдеев.

«В этот раз самый веселый еврейский праздник будет, по традиции, благотворительным и впервые – межнациональным. На нем пройдет сбор благотворительных пожертвований для завершения строительства синагоги в Набережных Челнах», – отметили в РЕК на кануне мероприятия, чей ответ приводит РИА Новости.

В конгрессе добавили, что строительство синагоги в Автограде станет этапным событием в развитии еврейской жизни города и Татарстана. Стройку поддерживают и городские власти, и сами челнинцы.

Открыть синагогу планируют уже в 2025 году в преддверии юбилея Автограда. Напомним, что в 2026 году Челнам исполнится 400 лет.

Как подчеркнул и. о президента РЕК Михаил Бройтман, в Пурим все евреи должны радоваться, несмотря ни на что.

По его словам, средства нужны на свитки для синагоги, которые пишут долго вручную, стоимость одного свитка 5-7 млн рублей.

Открыть первую синагогу хотят летом 2025 года.

«Синагога почти готова, я с нетерпением жду, чтобы она быстрее открыла свои двери для прихожан», – сказал раввин еврейской общины Челнов Хаим Довид Паер.

Пурим в 2025 году отметят с вечера 13 марта до вечера 14 марта. Праздник приурочен к историческому событию. В IV веке до н. э. евреи, которые жили в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман – второй человек в империи – подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса I) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая вовремя переубедила мужа.