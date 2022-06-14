На празднике кряшен «Питрау» в Мамадышском районе выступят 50 фольклорных коллективов

Около 50 фольклорных коллективов выступят 16 июля в Мамадышском районе Татарстана на республиканском празднике кряшен «Питрау». Об этом сообщил сегодня глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов на брифинге, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Ожидаем около 50 фольклорных коллективов из районов Татарстана, Челябинской области, Башкортостана, Удмуртии, Самары, Кировской области. Всего будут работать восемь сцен, в том числе детские и молодежные. Мероприятие начнется с конных скачек. Ожидаются гости из Москвы. Торжественное открытие праздника запланировано на 18 часов», — отметил руководитель муниципалитета.

В программе праздника присутствует национальная борьба, работа фольклорных площадок, соревнования моделей радиоуправляемых судов на озере. Кроме того, будет работать выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Такие праздники в районе обычно посещают до 50 тыс. гостей.