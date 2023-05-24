На празднике «Каравон» в Никольском ожидается более 25 тыс. гостей

Ежегодный русский народный праздник «Каравон», который пройдет в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, должны посетить свыше 25 тыс. гостей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

«По [имеющимся] показателям в прошлом году в празднике всего приняли участие 25 тыс. человек. Мы поставили перед собой задачу составить истинную картину и надеемся, что людей будет в этом году все-таки больше. Локация расширяется, мы уделили в этом году большое внимание детской среде и национальной кухне», — отметила она.

В празднике примут участие народные исполнители, этнографические ансамбли и мастера народно-художественных промыслов. Ожидается приезд более 170 творческих коллективов со всей республики и из других регионов Российской Федерации.

Александровская заметила, что, в частности, приедут ансамбли из Удмуртии, Марий Эл, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Самарской областей.

К организации досуговых площадок привлечены сотрудники Центра русского фольклора, Культурного центра имени А. С. Пушкина, специалисты Казанского института культуры и этнологи Казанского федерального университета.

«Ожидается достаточной широкая аудитория. Мы с удовольствием ждем наших гостей, которые отличаются своей неповторимой аутентичностью», — заключила спикер.

Праздник русского фольклора «Каравон» приурочен к престольному празднику Николая Чудотворца. Отмечается он в селе Никольское под Казанью. По мнению некоторых ученых, история этого торжества насчитывает около 300 лет. Возрождение праздника началось в 1988 году, одноименный фестиваль проводится с 1993 года.