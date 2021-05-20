На празднике «Каравон-2021» ожидается более 20 тыс. «очных» гостей

Село Никольское Лаишевского района Татарстана готово принять у себя более 20 тыс. гостей в день проведения ежегодного русского народного праздника «Каравон». Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению празднества, сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Мы знаем, что по итогам майских праздников мы превысили поток туристов по сравнению с 2019 годом. Мы ожидаем, что в этот раз, учитывая погодные условия, „Каравон” пройдет с большим количеством людей», — выразил надежду спикер.

Он напомнил, что в прошлом году из-за риска распространения коронавируса Covid-19 «Каравон» проходил исключительно в онлайн-формате. Количество просмотров достигло отметки в 680 тыс.

В этом году также решено провести народный праздник с прямым включением. «Мы организуем онлайн-трансляцию для тех, кто по каким-либо причинам не сможет приехать на фестиваль. Все желающие смогут присоединиться к празднику в онлайн-режиме», — подчеркнул замминистра.

Площадка, на которой будет проходить трансляция, пока уточняется.