Участнику СВО вручили памятную медаль Махмута Гареева на «Празднике двора» в Челнах

В Автозаводском районе Набережных Челнов, во дворе дома 63/12, состоялся «Праздник двора» — заключительная встреча с жителями этим летом. Как отмечается в телеграм-канале городской администрации, 63 комплекс — молодой, дружный микрорайон, и эта встреча очередное тому доказательство.

Замглавы муниципального образования Ирина Сагидуллина торжественно вручила памятную медаль «100 лет со дня рождения Махмута Гареева» участнику спецоперации.

Также на мероприятии вручены сертификаты в рамках акции «Помоги собраться в школу».

На этой же неделе в 36 микрорайоне во дворе дома 36/6-2 прошел «Праздник добрососедства». Как рассказали «Татар-информу» в администрации Центральнного района, во дворе дома весь вечер звучали мелодии духового оркестра КБК им.С.П.Титова. Коллектив исполнил вальсы, мелодии из известных кинофильмов, а также современные музыкальные произведения.

Жители микрорайона насладились живой музыкой, а многие станцевали под известные мелодии.

С яркими творческими номерами перед челнинцами выступили артисты городского культурного центра «Эврика».

Также состоялось традиционное чествование лучших работников в сфере ЖКХ и благоустройства — представители УК «Строим будущее» вручили им благодарственные письма.

Финалом праздника стал сюрприз — яркий анимационный мультфильм «Лунные приключения». Показ ленты под открытым небом организован администрацией Центрального района и Набережночелнинским филиалом «Татаркино».