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Общество 5 августа 2025 17:33

На празднике «День коня» пройдет отдельный заезд для лошадей татарской породы

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На празднике «День коня» пройдет отдельный заезд для лошадей татарской породы
Светлана Каппушева
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На празднике «День коня», который состоится 9 августа в Арском районе Татарстана, пройдет отдельный заезд для лошадей татарской породы. Об этом «Татар-информу» сообщила исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.

«Будет отдельный заезд для лошадей татарской породы с призовым фондом 180 тыс. рублей. Причем он будет разделен поровну среди всех участников. Уже заявлено пять лошадей, но мы ожидаем, что будет больше», – заявила она.

Также скачки лошадей татарской породы организуют в День города и республики, 30 августа, на казанском ипподроме с призовым фондом в 1 млн рублей.

#день коня #татарская порода лошадей
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