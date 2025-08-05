На празднике «День коня» пройдет отдельный заезд для лошадей татарской породы

Светлана Каппушева

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На празднике «День коня», который состоится 9 августа в Арском районе Татарстана, пройдет отдельный заезд для лошадей татарской породы. Об этом «Татар-информу» сообщила исполнительный директор Федерации конного спорта РТ Светлана Каппушева.

«Будет отдельный заезд для лошадей татарской породы с призовым фондом 180 тыс. рублей. Причем он будет разделен поровну среди всех участников. Уже заявлено пять лошадей, но мы ожидаем, что будет больше», – заявила она.

Также скачки лошадей татарской породы организуют в День города и республики, 30 августа, на казанском ипподроме с призовым фондом в 1 млн рублей.