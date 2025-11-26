«На праздник пришли те, кто родили в этих стенах»: в горбольнице №7 отметили День матери

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Перинатальном центре Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова отметили День матери. Медики организовали праздник для будущих мам и тех, кто недавно родил ребенка.

«Мы пригласили не только беременных, но и мам с детьми, которые родились у нас. Пришла и семья, в которой родилась первая в нашем Перинатальном центре тройня», – рассказала заместитель главного врача больницы по акушерству и гинекологии Татьяна Шигабутдинова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На мероприятии детей развлекали аниматоры. Они показали шоу с мыльными пузырями. Юным гостям раздали подарки.

Среди гостей праздника была 36-летняя Гузель Латыпова. В детстве у нее диагностировали онкологию дыхательных путей. Из-за осложнений она перестала ходить и вот уже 20 лет передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это, полтора года назад женщина стала счастливой мамой.

«Беременность проходила хорошо. Здесь, в перинатальном центре врачи внимательно следили за мной до и после родов. Еще мне помогает мой муж, Тимур. Сейчас он оставил работу, чтобы быть со мной. Супруг делает все: и одевает, и пеленает нашу дочь Еву», – рассказала Гузель Латыпова.

Перинатальный центр Городской клинической больницы №7 регулярно организует ознакомительные мероприятия для будущих мам. Сегодня для них провели мастер-класс по грудному вскармливанию. На экскурсию в роддом приехали ученики казанской академии Бала-Сити. Своими впечатлениями с «Татар-информом» поделилась 13-летняя София.

«Мы приехали на экскурсию с нашим учителем биологии, чтобы узнать много всего нового и интересного. Нам показывают, как работает больница, какие есть отделения. С самого детства я хотела стать врачом – это моя мечта. Думаю, что подобные мероприятия помогут мне осуществить ее», – рассказала девушка.

София сказала, что хочет стать косметологом – ее родственники работают в этой сфере. Однако экскурсия по перинатальному центру может повлиять на выбор специальности.

«Мы пригласили девочек-подростков, чтобы они посмотрели, в каких условиях находятся беременные женщины и как начинается материнство. У девочек сложится картина того, где находятся эти пациентки и как республика помогает им. Мы рассказали о здоровье, об уходе за собой. Благополучная мама – это благополучный ребенок», – объяснила Татьяна Шигабутдинова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Уважаемые мамы, будьте внимательны к себе. Обращайтесь к врачу, если у вас появляются новые ощущения, которые вы раньше не испытывали. Для того, чтобы ваше здоровье оставалось крепким, не забывайте о диспансеризации – она выявит риски сердечно-сосудистых заболеваний. Даже в Перинатальном центре находятся немало женщин с проблемами сердца и сосудов», – сказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

Роддом – это также и те волнительные моменты, когда родственники приходят на выписку мамы и ребенка. Сегодня прошла торжественная выписка Миляуши. 20 ноября в стенах Перинатального центра ГКБ №7 она родила четвертого ребенка – сына Гаделя. Новорожденного встречали отец, бабушки и дедушки, а также старшие братья и сестра. Первый документ мальчика, свидетельство о рождении, семье вручила начальник Управления ЗАГС Исполкома Казани Елена Студеникина.

«Мы хотели четвертого ребенка – Всевышний дал нам его. Роддом нам очень понравился. Я благодарна персоналу Перинатального центра. Отмечу, что здесь очень сильная эмоциональная поддержка, а это важно для мамы, которая ждет рождения ребенка», – сказала Миляуша.

В 2025 году День матери по всей России будет отмечаться в воскресенье, 30 ноября.