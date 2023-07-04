Праздник чувашской культуры «Уяв» соберет 15 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 8 июля в селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана. Майдан населенного пункта послужит местом для проведения масштабного события во второй раз. Ожидается, что в нем примут участие более 15 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра культуры Дамир Натфуллин.

«С удовольствием продолжаем череду культурной повестки. Праздник чувашской культуры „Уяв“ — это особенный праздник для нас и для многих народов, проживающих на территории Республики Татарстан, где, как известно, в мире и согласии проживают 173 национальности. И приятно констатировать, что национальные праздники становятся праздниками не одного народа, а объединяющими праздниками. Это одна из главных задач, которая была поставлена в Год национальных культур и традиций, утвержденный Раисом РТ Рустамом Миннихановым», — сказал он.

Председатель Союза чувашских женщин Татарстана, директор конкурса «Чувашская красавица» Сильвия Чаркина добавила, что на Уяв приедут гости со всей России, в том числе из Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, а также близлежащих регионов к Татарстану — республик Чувашия, Башкортостан, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей. В этом году Уяв пройдет в 30-й раз.

Уяв находится на экваторе проведения этнических праздников в республике. Впереди татарстанцев также ожидают республиканские праздники славянской культуры Иван Купала и кряшенской культуры Питрау.