На праздничном открытии «Галамарта» в Казани любой второй товар – за 1 рубль

Праздничное открытие народного магазина «Галамарт» состоится в Казани 5 июня: в этот день можно будет одним махом обновить домашнюю обстановку, ведь будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль»! Адрес магазина: г. Казань, с. Осиново, Садовая 9, ТЦ «Радужный», 2 этаж.

Игрушки и инструменты, текстиль и хозтовары — выбирайте заранее, что вы хотите приобрести и 5 июня вы сможете не просто сэкономить, а забрать товары практически бесплатно. А еще в этот день в магазине вас ждет праздник для всей семьи: аквагрим, конкурсы, подарки, шары, сладости. Скучать не будут ни малыши, ни взрослые.

Также за покупку от 500 рублей ждет гарантированный подарок, а самые везучие получат от народного магазина бытовую технику и сертификаты на 2 000, 5 000 и 10 000 рублей. Вручение – 5 июня в 16.00.

Кроме того, «Второй товар за 1 рубль» будет действовать:

• С 9 по 11 июня – на товары для летней рыбалки

• С 12 по 14 июня – на сантехнику и товары для ванной комнаты

• 12 и 13 июня – на бытовую химию.

Как вишенка на торте – специальные цены, которые действуют по 15 июня: пляжный матрас – 159 рублей, трехколесный самокат – 899 рублей, двухместная палатка – 999 рублей. И многое другое – тоже со скидками.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи: за один заход можно купить все необходимое по весьма приятным ценам. Более того, в народном магазине регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес: г. Казань, с. Осиново, Садовая 9, ТЦ «Радужный», 2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru

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