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Казань
1 января 2022  17:07

На праздничной площадке около Чаши встретили Новый год 34 тыс. жителей и гостей Казани

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В новогоднюю ночь для жителей и гостей Казани организовали большой праздник около Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». На двух основных площадках Новый год встретили 35 тыс. 700 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане смотрели новогодние обращения Президента России и Президента Татарстана, танцевали и слушали новогодние шлягеры и популярные мелодии в исполнении групп «Хитобои» и «Веселые Волгари». 

В Дирекции парков и скверов уточнили, что на катке в парке «Черное озеро» Новый год встретили 1700 человек.

#Новый год #чаша казань #парк Черное озеро
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