На праздничной площадке около Чаши встретили Новый год 34 тыс. жителей и гостей Казани

В новогоднюю ночь для жителей и гостей Казани организовали большой праздник около Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». На двух основных площадках Новый год встретили 35 тыс. 700 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане смотрели новогодние обращения Президента России и Президента Татарстана, танцевали и слушали новогодние шлягеры и популярные мелодии в исполнении групп «Хитобои» и «Веселые Волгари».

В Дирекции парков и скверов уточнили, что на катке в парке «Черное озеро» Новый год встретили 1700 человек.