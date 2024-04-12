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На правнучку Чкалова завели уголовное дело за призывы к терроризму
Возбуждено уголовное дело в отношении Дарьи Богдановой*, правнучки известного советского летчика Валерия Чкалова, по статье «Публичные призывы к террористической деятельности», сообщает РИА Новости.
Причиной для возбуждения дела стало интервью Богдановой, которое она дала Олегу Кашину* и в котором она призывала к осуществлению террористических действий.
Также правоохранители планируют объявить ее в международный розыск.
*Олег Кашин - лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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