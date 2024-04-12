На правнучку Чкалова завели уголовное дело за призывы к терроризму

Возбуждено уголовное дело в отношении Дарьи Богдановой*, правнучки известного советского летчика Валерия Чкалова, по статье «Публичные призывы к террористической деятельности», сообщает РИА Новости.

Причиной для возбуждения дела стало интервью Богдановой, которое она дала Олегу Кашину* и в котором она призывала к осуществлению террористических действий.

Также правоохранители планируют объявить ее в международный розыск.

*Олег Кашин - лицо, выполняющее функции иностранного агента.