На праймеризе «ЕР» в Челнах названы сроки строительства больницы №5

На праймеризе партии «Единая Россия» в Набережных Челнах депутат Госдумы РФ от Татарстана Альфия Когогина дала прогноз по срокам завершения строительства городской больницы №5.

Альфия Когогина, выступая перед жителями Автограда, отметила, что за последние пять лет в городе при ее участии были реализованы несколько крупных проектов, в числе которых — строительство онкоцентра и татарского драматического театра.

В ближайшие годы планируется построить еще ряд важных объектов. Один из наиболее востребованных — горбольница №5.

«Еще несколько лет тому назад у нас состоялся разговор с Президентом Татарстана. После него Рустам Нургалиевич [Минниханов] дал поручение добиваться федерального финансирования для объекта. Работу уже начали. В ближайшие три — четыре года проект мы реализуем», — заверила парламентарий.

Челнинская многопрофильная больница ежегодно принимает более 25 тыс. больных, оказывает помощь по 18 профилям. При этом медучреждение много лет занимает здание бывшего общежития.