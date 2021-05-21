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Ру Тат
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21 мая 2021  16:08
Эльвира Мухаметдинова

На праймеризе «ЕР» в Челнах названы сроки строительства больницы №5

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На праймеризе партии «Единая Россия» в Набережных Челнах депутат Госдумы РФ от Татарстана Альфия Когогина дала прогноз по срокам завершения строительства городской больницы №5. 

Альфия Когогина, выступая перед жителями Автограда, отметила, что за последние пять лет в городе при ее участии были реализованы несколько крупных проектов, в числе которых — строительство онкоцентра и татарского драматического театра. 

В ближайшие годы планируется построить еще ряд важных объектов. Один из наиболее востребованных — горбольница №5.

«Еще несколько лет тому назад у нас состоялся разговор с Президентом Татарстана. После него Рустам Нургалиевич [Минниханов] дал поручение добиваться федерального финансирования для объекта. Работу уже начали. В ближайшие три — четыре года проект мы реализуем», — заверила парламентарий.

Челнинская многопрофильная больница ежегодно принимает более 25 тыс. больных, оказывает помощь по 18 профилям. При этом медучреждение много лет занимает здание бывшего общежития. 

 

#набережные челны #строительство больницы #альфия когогина #праймериз единой россии
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