На праймериз «Единой России» проголосовали более 11 млн человек

По предварительным данным, в праймериз «Единой России» приняли участие более 11 млн человек, или свыше 10% от общего количества избирателей. По мнению экспертов, оно стало самым масштабным и массовым в политической истории страны и партии.

«Это очень репрезентативная выборка и серьезный экзамен для всех, кто от нашей партии будет участвовать в выборах и в Госдуму, и в другие органы законодательной власти», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев на церемонии соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна — в нем зашифрованы бюллетени проголосовавших онлайн.

Около 4,8 млн человек приняли участие в традиционном формате голосований — 30 мая в 42 российских регионах, в том числе в Татарстане, работали счетные участки.

Первым не только для России, но и возможно для всего мира, опытом стало то, что избиратели могут скачать базу, где хранятся данные, и проверить, что его голос учтен правильно, говорится на сайте политической партии.

«В этой базе тот, кто проголосовал, увидит свой выбор», — рассказал специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов.

Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в последний день в 42 субъектах РФ избиратели могли отдать свой голос еще и очно.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за два часа за закрытия счетных участков в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 350 тыс. татарстанцев.