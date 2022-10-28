На POZIS впервые стартовала «Ударная десятка»

Компания POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) впервые приняла участие в отборочном этапе корпоративного чемпионата «Ударная десятка». Это совместный проект Госкорпорации Ростех и спортивного клуба «Академия бокса». В турнире состязались более 2,5 тыс. заводчан.

В чемпионате участвовали как мужчины, так и женщины в двух возрастных категориях — до 45 лет и старше. Участники оценивали свои физические возможности на специальном тренажере-силомере — боксерской груше. По итогам чемпионата были определены победители в двух категориях: «Один удар» и «Серия ударов». В первой категории участник наносил по три удара, лучший из которых шел в личный зачет. В «Серии ударов» — максимальное количество за 30 секунд. Для определения результата учитывалась общая сумма килограммов, выбитых за это время.

Среди мужчин рекордсменом стал заместитель начальника центра по ремонту оборудования Андрей Сопин, выбивший 433 кг. Среди женщин самой сильной оказалась слесарь механосборочных работ производства холодильной продукции и торгового медицинского оборудования (ПХП и ТМО) Алина Зарипова, ее результат — 187 кг. В категории старше 45 лет победу одержали электрогазосварщик ПХП и ТМО Константин Биберов (350 кг) и мастер участка ПХП и ТМО Оксана Гайнуллина (180 кг).

В «Серии ударов» среди мужчин первое место завоевал начальник отдела заводоуправления Иван Чумаков, который за 30 секунд выбил 19600 кг. Среди женщин лучший результат в этой категории показала контролер центра специального машиностроения. Ее результат — 8531 кг. Девушка также отличилась в категории «Один удар», где стала бронзовым призером (163 кг).

Победители отборочного этапа вышли в финал чемпионата, который состоится в конце года среди предприятий Ростеха.

«ПОЗиС принимает активное участие в различных спортивных проектах, корпоративных соревнованиях, которые проходят под эгидой Госкорпорации Ростех и ВФСО «Трудовые резервы». Они сплачивают коллектив, что, в свою очередь, является дополнительной компонентой при выполнении производственных задач. «Ударная десятка» – новый для нас проект, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что он станет традиционным спортивным событием в компании», – подчеркнул генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

Церемония награждения победителей отборочного этапа состоялось в торжественной обстановке. Праздничное настроение создавали артисты Зеленодольского музыкального театра.

Проект «Ударная десятка» проводится среди холдингов «Ростеха» с 2017 года. Одна из его важных особенностей — универсальность: для участия в чемпионате не требуется специальной подготовки.