На ПОЗиС состоялось торжественное открытие обновленной Галереи Славы

Фото: пресс-служба АО "ПОЗиС"

В рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) чествовала ветеранов войны, труда и лучших работников предприятия. Двадцати передовикам производства были вручены Свидетельства о занесении их портретов на заводскую Галерею Славы.

В этом году церемония награждения прошла в 20-й раз.

Праздничное торжество открыл генеральный директор АО «ПОЗиС», Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов. Руководитель компании поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и заводчан с Днем Великой Победы, поблагодарил их за ратный подвиг и самоотверженный труд.

«Героизм и мужество фронтовиков, тружеников тыла мы будем помнить и чтить всегда. Их подвиги стали великим примером нынешнему поколению. И сегодня во времена, когда нам вновь нужно объединиться ради мира и безопасности страны и её жителей, наши славные воины продолжают вершить боевую славу России, отстаивая рубежи нашей родной великой Родины», - отметил гендиректор «ПОЗиС» Радик Хасанов.

С приветственными словами обратились к присутствующим почетные гости - заместитель главы Зеленодольского муниципального района Николай Бызин и руководитель представительства Госкорпорации Ростех в Республике Татарстан Сергей Загайнов, пожелав заводчанам дальнейших успехов в работе.

Кульминацией праздника стало чествование передовых работников и ветеранов труда за добросовестный труд, выдающиеся заслуги перед объединением, личный вклад в его развитие.

В текущем году в рамках года Семьи компания POZIS заложила еще одну новую традицию - награждение Серговских династий. Первой обладательницей сертификата стала семья Салтыковых. Глава семейства Василий Васильевич работает на предприятии более 20 лет. По стопам отца пришли на ПОЗиС и его двое сыновей.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией возложения венков и цветов к монументу Славы павшим серговчанам в знак почтения памяти старших поколений, их доблесть и отвагу, проявленные ими в годы Великой Отечественной войны.

9 мая многотысячный коллектив "ПОЗиС" традиционно примет участие в общегородском торжестве, посвященном Великой Победе.

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