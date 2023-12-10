На пожаре в жилом доме в Татарстане сгорел мужчина

Сообщение о пожаре в деревне Тыннамасово Актанышского района РТ поступило сегодня вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Как оказалось, загорелся одноэтажный бревенчатый дом с дощатой верандой.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибывших на место пожарных встретила 67-летняя женщина, которая успела выбежать из горящего дома. По ее словам, в горящем доме остался 59-летний мужчина.

Позднее специалистам удалось справиться с огнем. Во время разбора сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело хозяина дома.

В свою очередь пострадавшая получила ожоги, ее госпитализировали в БСМП Челнов.

Что стало причиной пожара- предстоит выяснить дознавателям госпожнадзора.