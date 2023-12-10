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На пожаре в жилом доме в Татарстане сгорел мужчина
Сообщение о пожаре в деревне Тыннамасово Актанышского района РТ поступило сегодня вечером, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Как оказалось, загорелся одноэтажный бревенчатый дом с дощатой верандой.
Прибывших на место пожарных встретила 67-летняя женщина, которая успела выбежать из горящего дома. По ее словам, в горящем доме остался 59-летний мужчина.
Позднее специалистам удалось справиться с огнем. Во время разбора сгоревших конструкций специалисты обнаружили тело хозяина дома.
В свою очередь пострадавшая получила ожоги, ее госпитализировали в БСМП Челнов.
Что стало причиной пожара- предстоит выяснить дознавателям госпожнадзора.
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