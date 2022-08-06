На пожаре в зеленодольской высотке пострадали два пожилых человека

По уточненной информации, пожарные спасли из пожара в многоэтажке на улице Ленина в Зеленодольске 10 человек, в том числе двоих пострадавших: мужчину и женщину 70 и 68 лет.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Из-за сильног задымления огнеборцы надели на людей маски спасаемых и вывели их на свежий воздух по лестнице. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщила агентству и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая, надзорное ведомство начало проверку после случившегося. Устанавливаются все обстоятельства пожара.